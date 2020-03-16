شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "وفرة الغذائية" توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 61.4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، بجلسته المنعقده أمس الأحد، بتخفيض رأس المال بنسبة 61.4%، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2019، والبالغة 122.8 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال إلى 77.170 مليون ريال، وذلك بإطفاء 100% من إجمالي الخسائر المتراكمة، وإلغاء عدد 12.282 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض سهم لكل من 1.628 سهم.

Advertisements

وبحسب البيان، تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال في 15 يناير الماضي، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 3.35% وارتفاع بند الإيرادات الأخرى علماً بأن خسائر العام 2019 تضمنت مخصص تدني في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ 4.5 مليون ريال ومخصص تدني في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1 مليون ريال إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.1 مليون ريال.