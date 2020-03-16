شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط قرب أدنى مستوى فى 4 سنوات بفعل مخاوف الطلب وحرب الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربع سنوات ، بفعل تصاعد مخاوف الطلب العالمي فى ظل تفاقم انتشار وباء فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، بالإضافة إلى اندلاع حرب أسعار العالمية بعد انهيار تحالف أوبك بلس.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 29.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 33.25$، وسجل أعلى مستوي عند 33.29$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 31.35$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 35.06$ ، وسجل أعلى مستوي عند 35.06$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 7.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد الخام الأمريكي حوالي 20% ،وخام برنت نسبة 23.75% ،بأكبر خسارة أسبوعية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وتعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأضخم فى 12 عاما تقريبا إلى مخاوف وجود فائض قياسي بالسوق ، بعد انهيار تحالف أوبك بلس واتجاه كبار المنتجين لزيادة الإنتاج ،فى الوقت الذي يتراجع فيه الطلب العالمي على نحو متزايد بسبب الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

Advertisements

وسجل الخام الأمريكي فى مستهل تعاملات الأسبوع الماضي أدنى مستوى فى أربع سنوات عند 27.40$ للبرميل ،وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوي 31.30$ الأدنى منذ شباط/فبراير 2016.

لا يزال وباء فيروس كورونا ينتشر على نطاق واسع فى معظم أنحاء العالم ، ولا سيما فى القارة العجوز أوروبا ،والتي أصبحت مركزا للوباء على حسب التصريحات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

وتكافح الحكومات العالمية للسيطرة على تفشي هذا الوباء، من خلال فرض المزيد من القيود والرحلات وغلق الحدود ،فى إجراءات قاسية تسبب المزيد من الأضرار الجسيمة للاقتصاد العالمي ، وتقلص كثيرا من مستويات الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط خلال الفترة الحالية لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول نيسان/أبريل المقبل ،بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.