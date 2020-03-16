شكرا لقرائتكم خبر عن أقل مستوى في تاريخيه.. «الكويت المركزي» يخفض الفائدة إلى 1.5% والان نبدء بالتفاصيل

قال بنك الكويت المركزي في بيان اليوم الاثنين إنه خفض سعر الخصم بواقع مئة نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة من 2.5 بالمئة ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه.

وذكر البنك على تويتر أن الخفض "ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية".