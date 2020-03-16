شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، ارتفاع بقيمة 3 جنيهات نتيحة ارتفاع أسعار أوقية الذهب عالميا مسجلة 1544 دولارا حتي الآن مقارنة بـ 1529 دولار عند الإغلاق نهاية تعاملات الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 786 جنيها للجرام. الجنيه الذهب سجل 5404 جنيها. أوقية الذهب 1544 دولار.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين أمس الأحد في خطوة طارئة أخرى للمساعدة في دعم الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان أنه خفض أسعار الفائدة إلى نطاق مستهدف من 0٪ إلى 0.25٪.

وأضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي: “ستؤثر آثار الفيروس على النشاط الاقتصادي في المدى القريب وستشكل مخاطر على التوقعات الاقتصادية. في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف”.

وتابع: “تتوقع اللجنة الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تثق في أن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة ويسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التوظيف القصوى واستقرار الأسعار”.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 3 مارس في اجتماع طارئ، وهو أول خفض لسعر الفائدة خارج اجتماع السياسة المنتظم منذ الأزمة المالية في عام 2008.

ولم يكن من المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل لتحديد سعر الفائدة حتى 17 – 18 مارس

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.