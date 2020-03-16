شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 29 مليار جنيه فى ساعة.. وتعلق جلسة التداول نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق جلسة تداول اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 8.2% ليصل إلى مستوى 9316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 1326 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.02% ليصل إلى مستوى 10700 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 8.53% ليصل إلى مستوى 3448 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.79% ليصل مستوى 956 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.02% ليصل إلى مستوى 1034 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2500 سهم، 7486 سهم، 77.4 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية-ايسترن كومبانى، السويس للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نايل سيتى للاستثمار، مجموعة عامر القابضة، 169.5 ألف سهم، 64 ألف سهم، 70.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 290 ألف سهم، 7620 سهم، 3.1 مليون سهم.