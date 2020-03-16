شكرا لقرائتكم خبر عن فى أقل من ساعة.. تراجع 85 سهم بالبورصة المصرية بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 85 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، رغم مرور أقل من ساعة على بدء الجلسة.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، الحديد والصلب المصرية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، المتحدة للإسكان والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الشمس للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، البنك التجارى الدولى، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المجموعة المالية هيرميس، دايس للملابس الجاهزة، السويدي إليكتريك، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مدينة نصر للإسكان والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصينى، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما.

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كما تم إيقاف تداول المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، النصر للملابس والمنسوجات، أوراسكوم للتنمية مصر، أوراسكوم للاستثمار القابضة، القاهرة للدواجن، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية مصر للدواجن، بلتون المالية القابضة، سيدى كرير للبتروكيماويات، التعمير والاستشارات الهندسية، العز للسيراميك و البورسلين، العربية لحليج الأقطان، للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية، القناة للتوكيلات الملاحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مطاحن مصر الوسطى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، حديد عز، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة عامر القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ارابيا انفستمنتس هولدنج.

وتم أيضا إيقاف تداول أسهم؛ المجموعة المصرية العقارية، مصر للألومنيوم، آسيك للتعدين-اسكوم، المصرية لتطوير صناعة البناء، النساجون الشرقيون للسجاد، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جنوب الوادى للأسمنت، إعمار مصر للتنمية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصرية لخدمات النقل، الشرقية-ايسترن كومبانى، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، مصر لصناعة الكيماويات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الملتقى العربى للاستثمارات، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المنصورة للدواجن، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، شركة مستشفى كليوباترا، جلاكسو سميثكلاين، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.