شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بعد خفض طارئ جديد فى أسعار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، بعد هبوط مستويات العملة الأمريكية على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل طارئ إلى نطاق الصفر ، وأطلق برنامجا تحفيزيا ضخما بحوالي 700 مليار دولار أمريكي لشراء الأصول المالية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.8% إلى 1.1198$ ، من سعر إغلاق تعاملات يوم الجمعة عند 1.1105$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.1084$.

أنهي اليورو تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى نحو أسبوعين عند 1.1054$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.6% مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

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وتعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الضخمة إلى عدة أسباب ،منها عمليات جني الأرباح من أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1.1495$ ،بالإضافة إلى قرارات المركزي الأوروبي التي أحبطت أسواق المال العالمية ، بجانب عمليات شراء العملة الأمريكية لتغطية مراكز فى أسواق الأسهم العالمية.

فى خطوة غير متوقعة ، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات القياسية الصفرية ، لكنه وسع برنامج شراء السندات من 20 مليار يورو شهريا إلى 120 مليار يورو شهريا.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 1.1% ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، عاكسا الهبوط الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد الاجتماع الطارئ الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

خفض المركزي الأمريكي يوم الأحد أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف ما بين الصفر و 0.25% ،وأطلق برنامج تحفيز نقدي جديد بمقدار 700 مليار دولار أمريكي.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن تفشي فيروس كورونا أضر بالمجتمعات وعطل النشاط الاقتصادي فى العديد من الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة ،وخفض أسعار الفائدة وشراء الأصول المالية خطوات ضرورية لحماية أكبر اقتصاد فى العالم من آثار الفيروس التاجي.