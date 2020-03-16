شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحوم قرب الدعم– تحليل -16-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس عزم سلبي جديد ليكرر بذلك تذبذبه السلبي لنلاحظ اقترابه من دعم القناة الهابطة الرئيسي والممتد نحو 2.3750, نود التذكير بأن نجاح السعر بالهبوط دون هذا الدعم فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار سلبي جديد وليبدأ باستهداف مستويات سلبية إضافية قد تبدأ من 2.3100 و 2.2630 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4900 و 2.3750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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