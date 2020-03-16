شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقر ضمن القناة الرئيسية الهابطة– تحليل - 26-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين تأُثره بسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الرئيسية الهابطة والمتمثلة بمستوى 795.00 ولنلاحظ تسجيله للهدف الأول بوصوله نحو 736.00. الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المذكورة سابقا, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي, نتوقع استئناف السعر للهجوم السلبي ليستهدف بذلك مستوى 690.00 والذي يمثل المحطة السلبية التالية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 710.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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