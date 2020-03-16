شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف-تحليل - 16-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولاته الأخيرة باستئناف الهجوم السلبي لنلاحظ بدء تسجيله للأهداف السلبية والتي تبدأ من 131.70 امتدادا نحو المحطة السلبية التالية والمتمركزة عند 130.65 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا.
يعتمد الترجيح السلبي الحالي على ثبات الحاجز المستقر عند 134.70 ليؤكد بثباته استعداد السعر لاستئناف الهجوم الهابط, ولنتوقع بتسلله دون مستوى 130.65 الوصول نحو محطات إضافية قد تبدأ من 129.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.00 و 130.65
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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