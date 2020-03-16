شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتفاجأ بثبات المقاومة- تحليل - 16-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة اندفاع صاعد قوي ليسجل بذلك الهدف المستقر عند 120.30 والذي يمثل بدوره مقاومة قوية بتمركزه عند مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي كما هو موضح بالرسم المرفق.

ثبات المقاومة المذكورة سابقا أدى أي تجديد التداولات السلبية لنلاحظ هبوط السعر حاليا نحو مستوى 118.50 ليعيد النظر بفرص تجديد المحاولات السلبية والتي قد تدفع به للوصول نحو 117.70 ومن ثم ليستهدف الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 115.85.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.00 و 117.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة