شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة الغذائية تُقلص خسائرها 7.3% خلال 2019 بعد زيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع الخسائر بنسبة 7.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 9.7 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 13.5 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 3.35% وارتفاع بند الإيرادات الأخرى علماً بأن خسائر العام 2019 تضمنت مخصص تدني في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ 4.5 مليون ريال ومخصص تدني في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1 مليون ريال إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.1 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات إلى 82.8 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 80.1 مليون ريال خلال العام 2018.
وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي خسارة بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 58.49% وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية إضافة لارتفاع الإيرادات الأخرى.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 981.3 ألف ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 8.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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