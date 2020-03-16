شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع القرار المفاجئ بخفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

انخفض الدولار أمام مجموعة واسعة النطاق من العملات يوم الاثنين بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية.

وقال بنك اليابان المركزي في اجتماع طارئ إنه سيشتري المزيد من سندات الشركات والديون التجارية ويؤسس برنامجا جديدا لإقراض الشركات لينضم بذلك لإجراءات استجابة عالمية لانتشار المرض الذي ظهر في الصين ثم انتقل لعشرات الدول الأخرى وأودى بحياة أكثر من 5800 شخص.

وهبط الدولار 1.2 بالمئة إلى 106.70 ين يوم الاثنين ليفاقم خسائره بعد قرارات المركزي الياباني. كما انخفض الدولار أيضا مقابل الجنية الاسترليني بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1.2338 دولار، لكنه لم يشهد تغيرا يذكر أمام اليورو مسجلا 1.1126 دولار.