شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية أنه ​التزاماَ بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 2020م، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم فقد تقرر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان المصرفية والتمويلية والائتمانية حتى اشعار آخر.

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