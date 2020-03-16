الصين تدعم تمويل التجارة والقروض الاستهلاكية لتعزيز الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أمس الأحد إن الصين ستشجع البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجاري والقروض الاستهلاكية في محاولة لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تأثير تفشي فيروس كورونا.

وأضاف يي يوان مسؤول أبحاث السياسات في اللجنة خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد أن التجارة الخارجية تواجه «صعوبات كبيرة نسبياً» إذ لم يتم بعد احتواء الوباء في أنحاء العالم، وقال إن اللجنة ستشجع البنوك على زيادة التمويل التجاري لدعم استقرار الوضع.

كان البنك المركزي الصيني أقر بالفعل اعتباراً من 13 مارس/‏ آذار حصة إعادة إقراض منخفضة التكلفة بقيمة 184 مليار يوان (26 مليار دولار) بهدف دعم الشركات.

وصرح سون قوه فنغ رئيس قسم السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن البنوك المحلية أصدرت 107.5 مليار يوان أخرى على شكل قروض بمعدلات فائدة تفضيلية للشركات. (رويترز)