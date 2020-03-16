«العموميات» في مقار الشركات ومشاركة المساهمين إلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً للشركات المساهمة العامة المدرجة، بعقد اجتماعات الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي وذلك اعتباراً من 17 مارس الجاري.

وقالت الهيئة في تعميم اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أعلى درجات السلامة وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة بتجنب التجمعات في الفترة الحالية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لحلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة، فإنه ينبغي التنسيق مع الأسواق المالية لإتاحة آلية التصويت الإلكتروني عن بعد بالنسبة لاجتماعات الجمعيات العمومية التي ستعقد اعتباراً من 17 مارس الجاري، ويمكن للشركات عقد اجتماعات جمعياتها العمومية بالتصويت الإلكتروني حتى نهاية شهر إبريل المقبل وفقاً للقانون.

ويتعين الالتزام بضوابط المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.



التزامات الشركة المساهمة العامة



* تلتزم الشركة بتعيين شخص اعتباري (أحد الأسواق المالية بالدولة أو بنك) للقيام بمهام المسجل «أمين سجل الأسهم» في حال عدم وجود مسجل للشركة.

* تلتزم الشركة بالتنسيق مع المسجل لتمكين مساهمي الشركة من حضور الاجتماع والتصويت على القرارات من خلال رابط إلكتروني لدى المسجل.

* تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون حضور شخصي.

* قيام الشركة بإتاحة آلية التواصل المرئي لجلسات الجمعيات العمومية بحسب إمكانياتها.

* يرأس اجتماع الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

* يتعين على مجلس الإدارة ومدقق الحسابات كل حسب اختصاصه الرد على أسئلة المساهمين المشاركين في الاجتماع بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر وذلك خلال مدة الاجتماع ويتم تدوين تلك الأسئلة والردود عليها في مستند خاص يلحق بمحضر الاجتماع ويودع في المركز الرئيسي للشركة لتمكين المساهمين من الاطلاع عليه في أي وقت بداية من اليوم التالي للاجتماع.

* يجوز لعدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس مال الشركة على الأقل إدراج بند أو بنود في جدول أعمال الجمعية العمومية من خلال طلب كتابي يقدم للشركة قبل الاجتماع بخمسة أيام لإمكانية إضافته بجدول الأعمال على موقع الشركة والسوق المالي ليتسنى للمساهمين الاطلاع عليها وإبداء الرأي خلال المدة المتاحة لتسجيل الحضور والتصويت على بنود الاجتماع.

* يجب على الشركة إجراء تسجيل مرئي أو صوتي لوقائع الاجتماع والاحتفاظ به في مركزها الرئيسي وتسليم ممثل الهيئة نسخة منه.

* يتعين على رئيس الاجتماع في بداية اللقاء توضيح نسبة الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين والالتزام بالنصاب القانوني لصحة الاجتماع وكذلك النصاب القانوني لصحة القرارات وفق أحكام قانون الشركات التجارية.

* تلتزم الشركة بنشر قرارات الجمعية العمومية وفقاً لقرارات وأنظمه الهيئة.

* يوقع محضر الاجتماع من رئيس الاجتماع ومدقق الحسابات والمسجل وجامع الأصوات ومقرر الاجتماع.

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التزامات أمين سجل الأسهم



* تهيئة رابط إلكتروني خاص بمساهمي الشركة لتمكينهم من تسجيل حضور الاجتماع والتصويت على بنوده.

* تحديد نسبة المشاركة في الاجتماع قبل انعقاده.

* تسليم رئيس الاجتماع عند بدئه تقريراً مدوناً به نسبة حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية.

* التوضيح في بداية الاجتماع آلية تسجيل حضور المساهمين إلكترونياً وكيفية عملية التصويت على بنوده ويدون ذلك بمحضر الاجتماع.

* تحديد نسبة تصويت المساهمين بشكل منفصل عند عرض كل بند من بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

* إخطار الشركة فوراً بأي سؤال يرد من المساهمين على الرابط الإلكتروني فور استلامه خلال مدة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الاجتماع.

* يكون المسجل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن دقة وصحة بيانات سجل الحضور والتصويت على بنود الاجتماع ويسلم الشركة والهيئة نسخة إلكترونية مفصلة منه.



واجبات المساهمين



* يتعين على كل مساهم في الشركة التسجيل وإدخال بياناته بالرابط الإلكتروني لمسجل أسهم الشركة باسم دخول وكلمة سر.

* يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في الحضور والتصويت على القرارات من خلال المشاركة الإلكترونية.

* يتعين على كل مساهم بالشركة تسجيل الحضور بالاجتماع من خلال المشاركة الإلكترونية وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمسجل وذلك في يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية ويستمر تسجيل الحضور والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية حتى الوقت المحدد بالدعوة لبدء الاجتماع.

* يجوز للمساهم بعد تسجيل حضور الاجتماع إ دخال أية أسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية فقط.