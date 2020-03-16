شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: توفير كافة التيسيرات للممولين ومنها الدعم الفنى لتسهيل تقديم إقراراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - حل جميع المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية بالمناطق والمأموريات - سيتم إصدار تعليمات تفسيرية خاصة بإنهاء المنازعات والتى صدر بشأنها القانون رقم (16 ) لسنة 2020 - توفير 600 جهاز حاسب آلى وسيتم توزيعها على المأموريات طبقاً لإحتياجات كل منها .

قام "رضا عبد القادر" رئيس مصلحة الضرائب المصرية بجولات تفقدية للمناطق والمأموريات (دخل، قيمة مضافة) على مدار أسبوع شملت محافظات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية وذلك فى إطار حرصه على الوقوف على كافة المعوقات والتحديات التي تواجه العاملين، وتقديم حلول لها، والعمل على تحقيق الرضا الوظيفى للعاملين والتأكد من إتخاذ المناطق والمأموريات لكافة الإجراءات اللازمة لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية، والذي سينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين ، وللأشخاص الاعتبارية في 30 أبريل .

وأكد "عبد القادر" خلال جولاته على ضرورة توفير كافة التيسيرات للممولين من حيث توفير الدعم الفنى لتقديم المساعدة لهم على تقديم إقراراتهم بكل سهولة ، وكذلك أماكن ملائمة للإستقبال ، موضحاً أن وزير المالية سيقوم بزيارات مفاجئة للمناطق والمأموريات خلال موسم الإقرارات للاطمئنان على التيسيرات المقدمة للممولين .

وفيما يتعلق بالتعليمات الصادرة بشأن دعم الصادرات، أشار " رئيس مصلحة الضرائب" أنه يتم إعطاء شهادة بالموقف الضريبى بدون تأخير عن الضرائب واجبة الأداء، وعدم تعطيل الممول بحجة أن السنوات تحت الفحص .

وشدد "عبد القادر" على ضرورة إستفادة العاملين بمأموريات الضريبة على القيمة المضافة بقاعدة البيانات التى تم توفيرها من الضريبة على الدخل بشأن الشركات التى بلغت حد التسجيل وغير مسجلة ، والعمل على متابعة قيام الشركات التى تم تسجيلها بتقديم إقراراتها الضريبية ، لافتاً إلى أن الحملات التى قام بها قطاع المكافحة فى الفترة الأخيرة أسفرت فى بعض المناطق عن وجود ما يقرب من 85 % من الحالات غير مسجلة ، وتراوحت هذه النسبة فى مناطق أخرى بين 50%و60% مما يستوجب بذل المزيد من الجهد من قبل العاملين .

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و بالنسبه لمشكلة نقص أجهزة الحاسب الآلى ، قال إنه تم الحصول على 600 جهاز كدفعة أولى وهم حالياً تحت الإختبار ، وفى إنتظار الدفعة الثانية ، موضحاً أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة حسب إحتياجات المأموريات .

وأشار "عبد القادر " أنه سيتم قريباً إصدار تعليمات تفسيرية خاصة بإنهاء المنازعات والتى صدر بشأنها القانون رقم (16 ) لسنة 2020، وستتضمن أن الممول المحجوز عليه يقوم بدفع 10% من الضريبة المستحقة ويتم جدولة باقى المبلغ، وبالنسبة للحالات محل النزاع ستستفيد من القانون، والحالات المنظورة أمام اللجان فعلى المأمورية إستلام الطلب من صاحب الشأن إذا توجه إلى المأمورية بالطلب، وتقوم المأمورية بإرساله إلى لجنة الطعن، موضحاً أن هذه التعليمات توضح ألية تنفيذ القانون وتقدم التيسيرات للممولين .

ووجه خلال جولاته بضرورة حل جميع المشكلات المتعلقة بالبنية التحتية بالمناطق والمأموريات، حيث يقوم بمرافقته فى هذه الجولات ممثلين للإدارات الهندسية لتحديد إحتياجات المأموريات والعمل على توفيرها بشكل سريع، وفى إستجابة فورية لمشكلة توقف العمل على تطوير مبنى مأمورية العجوزة ،ومأورية الدقى (دخل) حيث أن المبنى ملك لوزارة الأوقاف، تواصل "عبد القادر" مع وزارة الأوقاف وتم الإتفاق على إستكمال العمل وكلف بالتواصل مع الشركة المكلفة بالتطوير لإستئناف العمل بالمبنى، وأعطى تعليماته بسرعة نقل المخلفات الموجودة إلى المخازن.

كما أصدر "عبد القادر" تعليماته بإتخاذ اللازم بشأن إصلاح مشكلة المصاعد بمبنى منطقة شمال الجيزة (قيمة مضافة )، ونظراً لتأثر جزء ملحق بمركز متوسطى الممولين بالأمطار، قام "رئيس المصلحة" بالتوجيه للإدارة الهندسية وعلى الفور تم انتقال فريق عمل من الإدارة الهندسية، وتم بالفعل توفير مكان بديل للعاملين لأداء مهامهم دون تعطيل .

ورافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى جولاته التفقدية مصطفى الحوام رئيس قطاع الشئون التنفيذية ، ومختار توفيق رئيس قطاع الفحص والتحصيل ، وعبد المنعم على رئيس القطاع المالى والإدارى، وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ، ومحمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للمناطق الضريبية ، وشملت الجولات منطقة جيزة أول (مأمورية الدقى، العجوزة، الدمغة والتفتيش، قسم الحاسب الآلى ) ،ومنطقة شمال الجيزة (مأمورية الدقى ،المهندسين،إمبابة،مكتب أبو رواش)،ومركز كبارالممولين، ومأمورية مهن حرة ثان، ومأمورية كبار مهن، ومركز متوسطى الممولين ،ومأمورية مدينة نصر ،ومنطقة ضرائب الإسماعيلية، وشمال سيناء (وتشمل مأمورية الإسماعيلية أول، والإسماعيلية ثان، والإسماعيلية ثالث)، ومنطقة غرب القناة (وتشمل مأمورية الإسماعيلية، مأمورية العاشر أول، ومأمورية العاشر ثان، ومكتب بدر)، والمركز الضريبى المدمج .

وأثنى "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على مجهود العاملين بمصلحة الضرائب قائلاً انه يصب في صالح الدولة ،وأن حصيلة مصلحة الضرائب تسهم بشكل رئيسى في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر، مشدداً على ضرورة بذلهم المزيد من الجهد لتحقيق الحصيلة، وضم الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ، موجهاً شكره لهم خاصة أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية، وأن العمل يوم السبت بمصلحة الضرائب المصرية هو إختيارياً لمن يرغب إلا أن نسبة حضور العاملين يوم السب مرتفعة جداً، ويأتى هذا من حرصهم على العمل وتقديم خدمة متميزة للممولين والتيسير عليهم، كما قام العاملون بإبداء سعادتهم من إهتمام قيادتهم بالتواصل المباشر معهم ،واعدين رئيس المصلحة ببذل المزيد من الجهد ، وتحقيق الحصيلة المستهدفة .