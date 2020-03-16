شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تقرر تأجيل الدورات التدريبية التخصصية لجائزة مصر للتميز الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأجيل الدورات التدريبية التخصصية التي يتم تنفيذها بالمحافظات لجائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الثانية للعام 2020 ، وذلك لحين إشعار آخر، وأشارت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن بدائل تدريبية قريبًا.

وجاء ذلك فى ضوء استمرار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الحرص على تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

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كما تؤكد الوزارة حرصها الشديد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين المصريين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية صدور عدة قرارات هامة وحاسمة اعتمدتها أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أخرها قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.