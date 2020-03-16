شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 12 مليار جنيه فى 10دقائق.. ومؤشرها الرئيسى يتراجع 4.27% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا، وخسر رأس المال السوقى 12 مليار جنيه خلال 10 دقائق.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.27% ليصل إلى مستوى 9714 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 1388 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 11239 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.64% ليصل إلى مستوى 3595 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليصل مستوى 998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1075 نقطة.

وفى سياق متصل سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 2500 سهم، 7486 سهم، 77.4 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية-ايسترن كومبانى، السويس للأسمنت، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نايل سيتى للاستثمار، مجموعة عامر القابضة، 169.5 ألف سهم، 64 ألف سهم، 70.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 290 ألف سهم، 7620 سهم، 3.1 مليون سه