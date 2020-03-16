شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمبلغ تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرا 4.01 نقطة ليصل إلى مستوى 1410.57 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 236.4 ألف سهم بقيمة 67.2 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.73% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.78%.

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كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.16% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.82%.

وفى سياق متصل قرر مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج، تأجيل الجمعية العامة المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 16 مارس إلى موعد يحدد لاحقا، على أن تعقد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الحكومية بالإضافة إلى الحرص على السلامة العامة.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتى البحرين، عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزى، وهم توفيق شهاب، أشرف بسيسو، ناظم الصالح، شريف أحمدى، فينكيتيسان مونسوامى، بشار ناس، على عبد الرحيم، محمد إبراهيم، إسماعيل الصراف، ليلى الحلواجى.