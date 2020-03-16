شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تستهل تعاملاتها على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر7 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4628 نقطة بنسبة تراجع بلغت 17ر0 % وذلك في تمام الساعة 5ر9 صباحا. وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر2 مليون سهم تمت عبر 152 صفقة بقيمة نقدية بلغت 4ر692 ألف دينار (نحو 3ر2 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4116 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر948 ألف سهم تمت عبر 53 صفقة بقيمة نقدية بلغت 9ر59 ألف دينار . كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر14 نقطة ليبلغ مستوى 13ر4885 نقطة بنسبة تراجع بلغت 40ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر2 مليون سهم تمت عبر 200 صفقة بقيمة نقدية بلغت 957 ألف دينار.

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