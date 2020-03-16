شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يبني مسار صاعد – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية إيجابية ملحوظة يوم أمس، ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9588، حيث ينتظم السعر داخل قناة صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نرجّح استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يمتد إلى 0.9700، بينما يمثل الثبات فوق 0.9410 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9410 والمقاومة 0.9588

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد