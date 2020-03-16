شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً قوياً لدعم القناة الرئيسية الهابطة واستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقريرنا الأخير ويقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لزيارة مناطق 0.6000 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6235 سيقود السعر للتعافي وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.6320 وتمتد إلى 0.6460.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6190 والمقاومة 0.6200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط