شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بفجوة هابطة – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بفجوة هابطة وضعت السعر عند الدعم المحوري 33.56، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية ننتظر أن تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 38.00 ثم 41.17.

نذكر بأن كسر 33.56 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.50 والمقاومة 36.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد