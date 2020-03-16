شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التماسك – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية مع بداية اليوم ليستقر فوق مستوى 31.07، مما يبقي على السيناريو اللحظي الإيجابي قائماً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لاختراق مستوى 33.20 لتسهيل مهمة تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 34.50 وتمتد إلى 38.04.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 31.07 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق مستويات سلبية جديدة تبدأ باختبار حاجز 30.00 دولار وتمتد إلى القاع المسجّل مؤخراً عند 27.67.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 34.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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