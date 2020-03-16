شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الفضة تداولات اليوم بفجوة صاعدة لكنه ينخفض مجدداً ليقترب من الهدف المنتظر عند 14.28، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد خسائر الفضة لتصل إلى 13.89 ثم 13.62 كمحطات سلبية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 15.55 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.28 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط