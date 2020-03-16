شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم الجمعة الماضي بسلبية قوية ليستقر دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يحوّل المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الانخفاض، في طريقه للتوجه نحو 1453.10 كهدف سلبي رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، مع الإشارة إلى أن كسر 1508.86 مطلوب لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع، في حين يمثل اختراق 1571.20 عامل إيجابي سيوقف الاتجاه الهابط المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1520.00 والمقاومة 1570.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط