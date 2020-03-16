شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر الدعم المحوري – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات اليوم بسلبية ليختبر الدعم المحوري 1.3724، مع ملاحظة أن السعر ارتد صعوداً بشكل ملحوظ من هناك ليستقر فوق حاجز 1.3800 الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى القصير والمتوسط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.4130.

لذلك، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3724 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد