الدولار مقابل الين يحقق الأهداف – تحليل - 16-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين أهدافنا الإيجابية المشار لها في تقريرنا الأخير عند 106.68 و107.98 وتوقف عند المستوى الأخيرة، ويبدأ اليوم بسلبية ملحوظة ليهاجم المستوى الأول الذي يشكّل أرضية دعم بعد اختراقه مسبقاً، مع الإشارة إلى أننا نرجّح استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر للثبات فوق 105.38 ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً.
اختراق 107.98 مطلوب لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو مستويات 109.60 ثم 111.30، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 105.38 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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