شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الشمعة اليومية الأخيرة دون مستوى 1.2325، ليحصل على إشارة سلبية تدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو القاع المسجّل مسبقاً عند 1.1960 كمحطة سلبية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالثبات دون 1.2325 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 1.2553 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2230 والمقاومة 1.2450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط