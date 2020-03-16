شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من تجاوز مستوى 1.1221 في الجلسات الماضية، ليتداول بسلبية ويستقر دون مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يقدّم إشارات على عودة السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، ويحتاج لكسر مستوى 1.1050 لتأكيد فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف السلبية التي تبدأ عند 1.0950 وتمتد إلى 1.0778.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجّحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.1221 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1020 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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