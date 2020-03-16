شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل سلسلة الخسائر -تحليل صباحي- 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 4904 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 5200 نقطة، مما يعكس استمرار الضغوط البيعية على السوق في الأجل القصير والتي نتوقع ان تستمر للوصول بالمؤشر لمستوى الدعم التالي عند 4460 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5100 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 4,789 بينما مستوى المقاومة هو 5,011