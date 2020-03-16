الاقتصاد

المركزي السعودي: فرض رسوم خدمات البنوك مشروطة بموافقتنا الرسمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي: فرض رسوم خدمات البنوك مشروطة بموافقتنا الرسمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة من قبلها.

وقالت إن ذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام المؤسسة، ونظام مراقبة البنوك، بحسب وكالة الأنباء "واس".

Advertisements

ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن انطلاقاً من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه.

وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الآثار السلبية الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن تدخلات المرحلة الأولى يوم السبت الماضي من قبل "ساما" كانت غير تقليدية.

ولفت إلى أنه في حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركزي السعودي: فرض رسوم خدمات البنوك مشروطة بموافقتنا الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا