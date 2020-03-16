شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي: فرض رسوم خدمات البنوك مشروطة بموافقتنا الرسمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة من قبلها.
وقالت إن ذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام المؤسسة، ونظام مراقبة البنوك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن انطلاقاً من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه.
وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الآثار السلبية الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن تدخلات المرحلة الأولى يوم السبت الماضي من قبل "ساما" كانت غير تقليدية.
ولفت إلى أنه في حال كانت تطورات الأزمة سلبية قد نتدخل مجددا، مؤكدا أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد.
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