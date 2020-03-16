شكرا لقرائتكم خبر عن 490 مليون دولار في احتياطي الكويت من النقد الأجنبي خلال فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى دولة الكويت بنسبة 1.3% بما يعادل 151 مليون دينار (490 مليون دولار) خلال فبراير الماضي، على أساس شهري.

ووصل الاحتياطي الأجنبي للبلاد في تلك الفترة الى 11.66 مليار دينار (37.84 مليار دولار) ليتخطى أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق في يناير الماضي عندما وصل الى 11.51 مليون دينار (ما يعادل 37.35 مليار دولار)، بحسب صحيفة "الأبناء الكويتية".

وهذا الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية لبورصة الكويت، حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 59 مليون دولار (18.18 مليون دينار) خلال تعاملات فبراير من العام الحالي.

ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.