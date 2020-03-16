شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" السعودي يرفع الفئات العمرية المستفيدة من دعم التوظيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.

وقد أجرى الصندوق عدة تحسينات على ضوابط الدعم في البرنامج، حيث تضمنت التحسينات تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن تلك التحسينات أيضا إلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.

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وشملت التحسينات إلغاء شرط زيارة العميل (المنشأة) لفرع الصندوق لتسليم الآيبان البنكي أو التفويض، والاكتفاء بإرفاقه إلكترونيًا عبر بوابة "طاقات".

وتأتي هذه التحسينات، نتيجةً لاستمرار عقد الصندوق عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج.

وكان الصندوق قد أودع أكثر من 493 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 323 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر ديسمبر 2019م.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق "هدف" مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة في وقت سابق، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.