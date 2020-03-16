شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية: الجيل الخامس يغطي 30 مدينة بالمملكة عبر 6600 برج والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وجود أكثر من 6600 برج اتصالات تخدم شبكات للجيل الخامس على مستوى المملكة، متوزعة على أكثر من 30 مدينة.
ووصلت الهيئة إلى تغطية 91% من المناطق السكانية للجيل الرابع في المملكة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وتعد السعودية من أوائل الدول في العالم في عقد اتفاقيات تجمع بين كل الشركات المالكة للبنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية وكل الشركات المقدمة للخدمة للمستخدمين النهائيين بهدف فتح المجال لاستخدام البنية التحتية وخدمة المستخدمين من خلالها.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد صنّف المملكة من أوائل دول العالم في فتح النطاق العريض لخدمات الألياف الضوئية.
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في أوائل الشهر الجاري عن فوز كل من "شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات" و"شركة هدير الآلات للمقاولات" برخصة تقديم خدمات مشغل الشبكة الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO).
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