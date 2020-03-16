شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الكويتية تعلق تمويلات خارجية لمشروعات نفطية بسبب "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوقفت مؤسسة البترول الكويتية، بشكل مؤقت، مفاوضاتها للحصول على قروض ضخمة ضمن برنامج اقتراض 16 مليار دينار وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت تلك القروض لتمويل مشاريع الشركات التابعة للمؤسسة خلال السنوات الخمس المقبلة المتعلقة بالإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وغيرها من الخطط الاستثمارية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأوقفت المؤسسة جميع المفاوضات مع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المحلية إلى إشعار آخر وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت المؤسسة أن المشاريع الاستراتيجية في القطاع النفطي لا ترتبط بأسعار النفط، لاسيما أنها مشاريع مستقبلية لا ترتبط بالانخفاضات الآنية للأسعار.

وكان مصدر مطلع قد أكد خلال الشهر الجاري أن عقود التصدير النفطية الموقعة بين الكويت والصين لم تتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت بعض التقارير الصحفية السابقة أن دولة الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.