شكرا لقرائتكم خبر عن "البحري السعودية" تستأجر 31 ناقلة نفط عملاقة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري باستئجار مبدئي لـ31 ناقلة عملاقة، وذلك مقابل 19 ناقلة كانت تسعى إليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأتى ذلك بعد أن كشفت عن سعيها لإطلاق برنامج لتعزيز الطاقة الإنتاجية للمرة الأولى خلال أكثر من 10 سنوات، في رسالة إلى روسيا والمنافسين الآخرين بخصوص مستويات الإنتاج والحصص السوقية، بحسب "وكالة رويترز".
وأبرمت الشركة بشكل كامل عقود استئجار اثنتي عشرة ناقلة من تلك الناقلات، وهو ما يكفي لاستيعاب 24 مليون برميل من الخام. وخمس من تلك الناقلات متجهة إلى الولايات المتحدة. وتسعى "البحري" للتعاقد على أربع سفن أخرى على الأقل لإرسالها إلى الولايات المتحدة أيضا.
يشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 481.2 مليون ريال في العام 2018.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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