شكرا لقرائتكم خبر عن "العقاري" يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

دعا صندوق التنمية العقارية، المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع اجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه حول المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الاجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، في بيان صحافي اليوم، إنه لا حاجة للمواطن إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com ، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد 199088، والذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.