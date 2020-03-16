شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أول انكماش لاقتصادها منذ 1976 والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تراجع أداء الاقتصاد الصيني بشدة خلال أول شهرين من العام الحالي على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجع الناتج الصناعي للصين الذي يقيس إنتاج قطاعات التصنيع والمناجم والمرافق بنسبة 5ر13% خلال أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وهذا التراجع هو الأول منذ بدء نشر بيانات الناتج الصناعي وهو ما يعزز التوقعات بانكماش الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي ليكون أول انكماش لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ .1976
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