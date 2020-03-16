شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لأعلى مستوى له في آخر جلساته عند 6,497.71، وذلك وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من المؤشر لتصريف تشبعه البيعي بها، ولكن سرعان ما ارتد انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بلغت نسبته -1.10% بما يعادل -69.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليواصل انخفاضه مستهدفاً مستوى الدعم 6,200.00، طيلة ثبات المقاومة 7,001.94. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 7,001.94. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 40 عدد أسهم الشركات الخاسرة 146 عدد أسهم الشركات الثابتة 8 عدد أسهم الشركات المتداولة 194

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