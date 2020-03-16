شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يتصدر القائمة الحمراء – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سهم أسمنت المدينة (3003) للسقوط الحر في آخر جلساته، ليتكبد خسائر جديدة بلغت نسبتها -10.00% بما يعادل -0.28 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الانخفاض قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً بتلك الجلسة، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.90، طيلة ثبات المقاومة 14.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.90 ومستوى المقاومة 13.00.