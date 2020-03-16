شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم المراكز (4321) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم مستوى أدنى قياسي جديد ليغلق عنده وهو سعر 18.64، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -9.95% بما يعادل -2.06 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط بالمدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 21.60، ليستهدف مستوى الدعم 15.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 21.00.