شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.85% بما يعادل -0.26 نقطة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 8.22، وذلك طيلة استقراره أدنى مستوى 9.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.22 ومستوى المقاومة 10.00.