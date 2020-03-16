شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 9.25، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.15% بما يعادل 0.22 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
أمام السهم فرصة جيدة ليحقق المزيد من المكاسب التصحيحية خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 9.25، ليستهدف مستوى المقاومة 22.68.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 21.36.
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