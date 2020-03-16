شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سقط سهم الحكير (4240) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 17.00، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 17.00، ليستهدف مستوى الدعم 14.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 19.00.