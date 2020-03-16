شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.50% بما يعادل -0.30 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 11.00، طيلة استقراره أدنى مستوى 12.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.46.