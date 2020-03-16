شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.40 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 73.10، ليستهدف مستوى الدعم المهم 63.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.50 ومستوى المقاومة 73.10.