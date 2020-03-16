شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت الجوف (3091) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 8.40، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.62% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وحاول السهم بارتفاعه البسيط هذا تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.47، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.63 ومستوى المقاومة 8.47.