إعمار في طريقه لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 16-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.99% بما يعادل -0.14 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ووسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 6.86، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 5.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.75.
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